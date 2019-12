Con menciones a la situación de Bolivia, a la detención de Milagro Sala y las víctimas de la represión de 2001 como el militante Claudio “Pocho” Lepratti, el principal dirigente de la UTEP y del Movimiento Evita, Esteban “Gringo” Castro dio un discurso sobre la importancia de la fusión. “El capitalismo actual no nos puede dar ninguna posibilidad de existencia a los más humildes”, sostuvo ante el auditorio. “Cuando empezamos a militar en nuestros propios barrios y nos quedábamos sin laburo, fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo y de eso vivimos mucho años. Y si somos capaces salir de ese infierno, cómo no vamos a sacar este país adelante en unidad y con felicidad, con todo el movimiento popular saliendo a la calle diciendo no al FMI”.