La maniobra surge como respuesta a la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum y es posible gracias a un vacío que se abrió en la Cámara. Como todavía no se aceptaron las renuncias de los diputados salientes y no se le tomó juramento a sus sucesores, los dipu-funcionarios están en condiciones de retornar a su banca . En Casa Rosada analizaban anoche la salida más elegante de los dirigentes de sus actuales puestos -probablemente con un pedido de licencia por 24 horas- para evitar que renuncien a los cargos que acaban de asumir.