En este caso, ajeno a los planteos políticos, el preso (un sereno de 31 años) se quejaba porque no le daban la libertad en base a las nuevas pautas del Código Procesal. Explicó que no estaba rebelde en otras causas, que tenía arraigo “estable y permanente” y que todavía no sabía cuándo se iba a hacer el juicio en su contra. Su defensa también dijo que “teniendo en consideración la emergencia penitenciaria dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” se le tenía que otorgar su libertad “ya que, al no presentarse los peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación, no existe motivo que avale su encarcelamiento, y la ejecutoriedad de una sentencia que aún no se ha dictado, de condena, firme vulnera directamente el principio de inocencia”.