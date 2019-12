La magistrada también opinó que el ex ministro de Planificación kirchnerista no había sido desaforado por la causa de los cuadernos y por lo tanto -aseguró- “la prisión preventiva contra Julio Miguel De Vido en esta causa nro CFP 9608/2018 ha sido dictada de manera arbitraria y en flagrante violación de la manda constitucional, por lo que se impone dictar su nulidad”. Sus colegas, no obstante, afirmaron que era válida porque se había dictado por el caso Gas Licuado, un expediente que resultó conexo a Cuadernos.