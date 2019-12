El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, César Milani emitió un provocador reclamo al presidente Alberto Fernández: “Si el gobierno no toma el poder, la derecha va a volver con más odio”. Para el teniente general, el ex mandatario Mauricio Macri vino a “endeudar, generar pobreza, indigencia y desocupación”.