La declaración del ex jefe del Ejército kirchnerista fue breve y en ella aseguró ser víctima “de una campaña política, mediática y judicial inédita". En esa línea, expresó su “absoluta inocencia”, y concluyó: “Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables".