“La libertad es una cosa muy sagrada, vos te podés meter con el patrimonio de una persona, te puedo demandar, pero cuando interponés una denuncia penal contra alguien. Y no solamente eso, sino que cuando ese alguien te da lo que vos querés porque accedió a la extorsión, y te dice ‘bueno, ahora te saco la denuncia penal’... La verdad… son cosas que a mí no me gustan, no las haría”, amplió el empresario. En tanto, cuando el panelista Walter Queijeiro le preguntó si Macri había sido extorsivo, Vila respondió: “Para mí, sí”.