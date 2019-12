Hasta ahora, cada vez que declaró, D’Alessio buscó despegar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa. “Fue todo una prueba piloto”, dijo D’Alessio, quien insistió en que buscaba que lo nombraran en el área de Contrainteligencia de la ex Secretaría de Inteligencia. El falso abogado apuntó al ex comisario Ricardo Bogoliuk y aseguró que ese ex policía le había encargado hacer tareas de inteligencia que él creía eran para el recupero de activos de la corrupción. Insistió en ligarlo a Aníbal Degastaldi y al propio Pedro Etchebest, denunciante en el caso Dolores. Hacia arriba, mencionó en el caso a Pablo Pinamonti, un agente de la AFI que sería la persona a la que Bogoliuk reportaba.