En aquella oportunidad, el partido perteneciente de la ahora ex presidente Kirchner se solidarizó con su jefa política quien no pudo ponerse de acuerdo con Macri para realizar la tradicional ceremonia de traspaso de poder. Pero ahora, Macri estaba ahí. Un gesto que marca su respeto los instituciones. Se ubicó en el medio de la nueva fórmula presidencial y en todo momento se lo observó con sus manos detrás de la cintura. Para la ocasión, lució un traje azul oscuro, camisa celeste y corbata rayada con esos dos mismos tonos. En 2015 había optado por look “total black” junto a un corbata gris y una camisa blanca.