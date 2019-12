Por eso, el anuncio de la intervención de la AFI tuvo como preludio un descargo contra las maniobras judiciales durante el gobierno saliente. “Nunca Más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno -declaró Alberto Fernández-, nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Cuando digo Nunca más es Nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acusada y denegada. Queremos una Argentina en la que se respete a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad ni para un funcionario corrupto ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento contra la ley. Y ningún ciudadano por poderoso que sea no puede establecer que es culpable si no existe el debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se está violando no solo la constitución sino los principios más elementales del estado de derecho.