Luego, el futuro titular del área de Cultura nacional, que recuperará su estatus ministerial, proyectó su trabajo en la senda del ex presidente Kirchner: “Voy a seguir el camino que me enseñó Néstor”, y contó una anécdota que involucraba al canal Encuentro -que él fundó- y al ex ministro de Educación Daniel Filmus, presente en la sala, a unos metros de Cristina.