El primer voto fue del entonces juez Oscar Amirante quien sostuvo que las contrataciones se hicieron de manera urgente por la proximidad no solo del inicio del año 2000 sino por el cambio de gobierno. Y de acuerdo a varios peritajes no hubo sobreprecios. Amirante consideró que “Por todas las razones expuestas, no habiendo acreditado suficientemente las partes acusadoras el contenido de los ilícitos achacados y que fueran materia del debate, corresponde disponer la absolución por duda de los imputados, en orden a los hechos que fueran materia de acusación”. A su voto se sumó el del ex camarista Jorge Gettas en tanto el restante juez-que aún continúa en el Tribunal- Adrián Grunberg, votó por la condena de los acusados.