Inicialmente, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creado por ley en 2003, alcanzaba sólo a las investigaciones por narcotráfico, pero se extendió a casos de secuestro extorsivo, terrorismo y trata de personas. Y durante la gestión de Mauricio Macri el caso tuvo repercusión por la incorporación de protagonistas en causas de corrupción que declararon contra ex funcionarios o personas ligadas al kirchnerismo. En esa lista se anotaron Alejandro Vandenbroele y su ex esposa Laura Muñoz, el chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obra Pública José López, Víctor Manzanares y Leonardo Fariña.