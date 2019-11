A pesar de que Felipe Solá, muy probablemente próximo canciller del gobierno del Frente de Todos, dijo que la política exterior puede definirse como de “subordinación y fotos”, Jorge Faurie evitó polemizar y aseguró que “si es él quien me sucede le deseo los mayores éxitos en la tarea que tendrá hacia adelante”. Y reconoció que no se verificó en el área ningún tipo de transición todavía ya que comentó que “este informe de gestión es solo un resumen que está a disposición de quienes van a llegar a la Cancillería y podrán ver allí lo que hemos realizado, lo que nosotros consideramos que son logros para que valoren incluso lo que no consideran logros”.