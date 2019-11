Unos segundos antes, al analizar los desafíos que tendrá el sector en los próximos años y la política económica que instrumentará su futura gestión, había planteado: “ Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur; que en la coyuntura tenga presidentes que piensan distinto no me hace perder de vista la importancia, ninguna disputa personal que yo pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado ”.