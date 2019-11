Desde 1928 no sucedía que un presidente no peronista entregara el poder sin una crisis institucional, y Alberto Fernández entiende el valor de este hecho histórico. Sin embargo, el futuro jefe de Estado no tenía interés de compartir sus primeros instantes en Balcarce 50 con Macri, y resolvió rechazar una propuesta de entrega de los atributos que se basaba en las experiencias protagonizadas por Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.