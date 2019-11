La dirigencia radical no salía de su asombro por la actitud que tomó el Gobierno frente a un protocolo que estaba acordado con Jefatura de Gabinete, donde solamente se le pidió a Rubinstein que lo diera a conocer después de las elecciones, para que no se transforme en tema de debate electoral. “Había coincidencia de que era un asunto pendiente, ya que el protocolo vigente no es lo suficientemente taxativo para quienes quieren oponerse al artículo 86º del Código Penal, que en 1921 estipuló su legalidad en casos de que provenga de una violación o en casos de que peligre la vida de la embarazada”, se explicó a Infobae.