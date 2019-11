Tras recordar que cuando ingresó a la Cámara de Diputados, “no se podía abrir un proceso penal contra un legislador, ya que pasaba automáticamente ala Comisión de Asuntos Constitucionales”, mencionó que a partir del escándalo de las coimas en el Senado en el 2000, hubo “un gran avance”, ya que se votó la ley que permitió la detención de un diputado previo desafuero. “En ese momento, sacamos la mejor ley que es, cuando hay un pedido de prisión preventiva o de detención, corresponde el desafuero. Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. Cuando una orden de prisión preventiva, corresponde de derecho, la detención. En consecuencia, hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo, por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta . Esa es la ley que ella y yo escribimos, y que ella ese día no votó por oponerse a todo. Pero ese fue un gran avance en un momento muy difícil. Ahí se terminó la impunidad para diputados y senadores y podemos ser condenados”. Tras lo cual, se lamentó: “Sin embargo, la Argentina habilita a los procesados y condenados a ser candidatos”, se lamentó.