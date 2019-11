“No acató la consulta popular que le dijo no a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden Constitucional de Bolivia”, expresó. Luego, agregó: “Es imperioso garantizar desde la Comunidad Internacional los Derechos Humanos fundamentales en estos momentos, en particular el derecho a la vida y la paz”.