Cuando todo estuvo listo, el chofer puso primera y subió la rampa de la cochera a máxima velocidad. Los jueces no pudieron verlo, pero en la puerta no había ningún periodista ni ninguna cámara de televisión. Casi 18 años después, Yoma sigue convencido de que se trató de una broma de Roggero. El ex diputado lo niega. “Cuando salí había dos muchachos filmando. Al principio pensé que eran de Crónica TV, pero después me pareció que no. Quizás eran de algún servicio de inteligencia”, arriesga ahora. Lo cierto fue que, superado el susto y la incomodidad de estar apilados en el piso de la camioneta, el chofer se encargó de llevar a cada uno a su casa.