“Pudimos tener un gobierno que no ocultó, que no robó y que no abusó del poder. Un gobierno que rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que la gestión fuese más transparente. Un gobierno que nunca negó la realidad y que buscó consensos constantemente”, sostuvo Macri, al tiempo que advirtió: “Me comprometo que desde la oposición vamos a seguir convocando a todos los sectores a dialogar y debatir en forma responsable”.