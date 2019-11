En su discurso, Fernández se refirió a la “década progresista” de América Latina y pidió por la libertad del ex presidente brasileño Lula: “Tal vez esté preso porque consiguió que más de la mitad de los brasileños sean parte de la clase media. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Eso pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, en Ecuador y en Bolivia. Lo que no le perdonan a Evo Morales es que cambió la estructura productiva de Bolivia”.