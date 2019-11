El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa está convencido de que Macri pagará los intereses y amortizaciones de la deuda en los próximos 31 días hábiles, pero plantea el dilema sobre lo que viene. “Con las declaraciones y comentarios hechos por economistas allegados a Alberto Fernández es imposible bosquejar un cuadro claro sobre cómo quedará reestructurada la deuda” , pero “aún sorprende que no se haya autorizado el funcionamiento de un mercado libre por el que se cursen todas las operaciones que no están habilitadas para hacerlo por el mercado oficial”–, Cavallo afirma “el gobierno de Macri no terminará con una sensación de descontrol inflacionario mayúsculo”.