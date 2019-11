“La chance es cero", expresó Melconian al ser consultado por la posibilidad de que Fernández levante el control de cambios cuando asuma. En diálogo con TN, agregó que “al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante, no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo. Teniendo conciencia de lo posible, no hay ninguna chance de salir del cepo”, enfatizó. Las declaraciones del economista van en la misma línea que lo expresado por Fernández, luego de reunirse con el mandatario mexicano Andrés Manuel Lopéz Obrador. "El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día cambia un gobierno, no la realidad económica”, expresó el presidente electo.