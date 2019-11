La lupa sobre la causa de los cuadernos llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de la ex presidenta y vicepresidenta electa Cristina Kirchner tenía que presentarse hoy, pero pidió una postergación hasta el 28 de noviembre. Sin embargo, los que se presentaron fueron los defensores del ex ministro Julio De Vido, de su mano derecha Roberto Baratta y del ex titular de Yaciretá Oscar Thomas, que cuestionaron diferentes puntos de la causa.