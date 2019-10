Pero la ex Presidente no será la única que se quejará en esa audiencia. Julio De Vido, en tanto, también apeló el procesamiento, la prisión preventiva y su embargo. Otro de los condimentos a esa presentación es que la prisión preventiva se dictó sin haber pedido el desafuero por esta causa en particular (pese a que ya había perdido los fueros por las causas Río Turbio y GNL). Pero lo más fuerte de la defensa de De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apunta a atacar la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos y la aplicación retroactiva de la ley.