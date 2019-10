Jorge Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner y asesor del presidente electo Fernández, podrá comprobar desde el lunes si los gestos de Xi y la diplomacia china fueron formales o de verdad explicitan una apuesta geopolítica de Beijing al presidente electo del Frente de Todos. Taiana viajará el sábado a China para participar de una conferencia anual del Shangai Institute for International Studies (SIIS, por sus siglas en inglés). Se trata de uno de los think thank más importantes de China en el que participa Taiana desde hace varios años.