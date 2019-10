La jueza López Iñiguez adhirió a esa postura y agregó que en la causa en la Boudou fue detenido el juez Lijo todavía no resolvió su situación procesal. “Aún no se ha pronunciado la judicatura respecto de su situación procesal, y consecuentemente aún no se ha arribado ni avanzado en pos de un pronunciamiento que dé una respuesta final a tales actuaciones, motivo por el cual entiendo que la dilación judicial no puede repercutir en modo negativo al momento de contabilizar los tiempos que sufrió en detención”, explicó.