“Fernández insistió mucho en la necesidad de renegociar el acuerdo UE-Mercosur, pero en la parte comercial no hay margen. Si se abre en algún sentido implicaría que no se va a volver a cerrar más. La parte comercial es intocable y es la más sensible del kirchnerismo/peronismo que intenta proteger en exceso la industria nacional”, sostiene Maladumd.