-Uno es la violencia de genero; otro el de la discriminación, que es lo que después lleva al bulling, y creo que es una problemática a la que no se le ha prestado suficiente atención. En los boliches aplican el derecho de admisión abusivamente. Por una cualidad física no te dejan entrar, y creo que no se le ha dado suficiente importancia a este tema.