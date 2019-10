Por el momento, estas descortesías parecen destinadas a trazar los límites mutuos. Alberto no le perdona al brasileño, al menos por el momento, algunas declaraciones y hechos recientes. Bolsonaro piensa, todavía, que el Mercosur podría suspender a la Argentina si el país no se aviene a la estrategia de liberalización comercial que presuntamente emprendería Brasil . En el mismo diálogo con los periodistas, el presidente sostuvo: “No vamos a salir del Mercosur. Pero podemos juntarnos con Paraguay y Uruguay para decidir si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si hiriera el tratado, podemos alejar el país. Claro que esto va a depender de lo que acontezca con las elecciones en Uruguay, cuyos resultados no sabemos”.