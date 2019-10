El músico, que es considerado desde hace años un “talismán de la buena suerte", editó un disco llamado “A los amigos”. Y fue precisamente ese ejemplar el que eligió Santoro. “Es un disco que me regaló una compañera. Me pidió que lo tuviéramos para tener suerte. Me parece bueno que lo tenga Alberto y mi compañera se va a poner contenta”, dijo a los periodistas que cubrieron su llegada.