Entre el público estaban Nicolás Trotta, rector de la UMET y coordinador de los equipos de Fernández; ‘Pepe’ Albistur y su hija Agustina Albistur; el ex ministro León Arslanian, ex juez e integrante del tribunal del Juicio a las Juntas; Víctor Penchazadeh uno de los científicos que trabajó en el ‘índice de abuelidad’; la ex funcionaria de Cancillería Magdalena Faillace; y Fernando Peirano y Christian Asinelli, de los equipos de Fernández. También estaba Cristina Alvarez Rodríguez, candidata a diputada nacional y sobrina nieta de Evita; Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio Memoria ex Esma y Roberto García Moritán, diplomático y padre del futuro esposo de Pampita. Hubo varias actrices entre ellas Luisa Kuliok y Alejandra Darín.