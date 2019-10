El Presidente tiene una armonizadora budista que lo ayuda a equilibrarse. "Hace unos años, cuando al entrar en política me encontré este mundo de la agresión en el que el enemigo es aquel que piensa distinto de parte del kirchnerismo, un colaborador me propuso por qué no incorporaba una armonizadora budista, que me iba a hacer bien. Y me hizo mucho bien. Me ayudó a conocerme a mí mismo mucho más, a liberar energías. La armonización me hizo mucho bien. Es una líder budista que te ayuda a reflexionar y después te genera a través de los cuencos tibetanos y de los gongs una capacidad de adentrarte en vos mismo y de conectarte con áreas tuyas de tu cerebro que tal vez no utilizás”, contó en una entrevista con la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú.