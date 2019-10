— Hubo condiciones internacionales, regionales y nacionales que permitieron una coyuntura favorable que mejoró los niveles de vida, pero todas terminaron demostrando que si no se hace un cambio de fondo, se vuelve a lo histórico. El dramático caso de Venezuela es el que muestra más al desnudo lo que no es haber afectado la estructura capitalista y petroleo dependiente. En la Argentina, en menor medida, pasó lo mismo con un proceso que terminó con el cepo cambiario de 2012, que es una medida legítima pero equivocada, porque empezó a tener filtros por todos lados. Argentina tiene que desconocer la deuda externa, desde entrada fue ilegítima. No solo porque la contrajo la dictadura; hace 40 años se está pagando la deuda de un grupo pequeño que el pueblo argentino no le dio permiso para endeudarse y con dólares que no recibió. No tenemos por qué vivir y tener 16 millones de pobres y tener jubilaciones de 12 mil pesos para garantizar el pago de la deuda a un pequeño sector. Si Argentina no desconoce esa deuda, no tiene perspectiva como país. Hace 40 años yo decía que no se podía pagar la deuda. Entonces teníamos un 4% de desocupación y una pobreza varias veces inferior al que tenemos hoy en día. Hoy tenemos 35% de pobreza y la deuda está cerca 400 mil millones de dólares. ¿Quién tenía razón? Seguir diciendo que hay reestructurar la deuda es plantear un proyecto de país que quiera crecer para pagarla, no para crecer y mejorar como país.