Un grupo de ex funcionarios y empresarios apelaron la valoración que hizo el juez Claudio Bonadio sobre los dichos de los arrepentidos en el marco de la causa de los cuadernos y sus derivadas. La Cámara Federal decidió rechazar esos planteos. Aseguró que el tema no era apelable porque no provoca “un gravamen irreparable” a la investigación y porque interpretó que los recursos eran una manera “elíptica” de cuestionar la prueba.