Fernández completó su discurso con una fuerte crítica al gobierno nacional: "Espero que el Presidente haya entendido que la política no es para hacer coaching. La política exige no mentirle a la gente y comprometerse con ellos. Dice (Macri) que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros. Hay que ser desvergonzado para decir eso. Hay muchos argentinos que creyeron en ellos y está sufriendo los resultados de la estafa a la que los sometieron. Tienen el tupé de decirnos con qué le vamos a pagar a los jubilados los medicamentos, pero no tienen vergüenza de pagarles los intereses a los bancos por las lelics que renuevan cada semana. Hoy hay 4 millones de pobres y cuando Macri termine su mandato la pobreza alcanzará al 40% de los argentinos. Se irán habiendo dejado un pueblo sumido en la miseria ”.