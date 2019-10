JJGC — El fracaso sistemático de la Argentina no es económico, no es financiero, no es productivo. Es un fracaso de naturaleza política, y es porque la clase política abandonó los valores clásicos que hicieron de este país un país que asombró al mundo. Por eso decimos que en la recuperación de este marco de valores el primer valor a recuperar es el marco de la vida del niño por nacer. En la Argentina si no hay el derecho de la vida no existe ningún otro derecho. La clase dirigente, nosotros los políticos, debemos ser conscientes que si no somos capaces de defender la vida del ser más inocente y precario difícilmente podamos defender la vida de cualquier habitante de la República Argentina. Los valores están para que se jueguen adentro de la sociedad y vuelvan a traernos aquellos viejos modelos de la Argentina exitosa, la utilidad, la capacidad de gestionar como corresponde el Estado, el funcionario público como modelo.