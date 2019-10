"Es un problema que no haya seguridad pero no se resuelve con este tipo de operativos. “Un chico de 18 años que vive en Florencio Varela, que tenía que ir a juicio en 2017, en estos dos años provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gobierno Nacional bajo el mismo signo político, ¿no lo podían buscar? ¿Tantos elementos tenía para profugarse durante tanto tiempo o no les interesaba buscarlo?”, se preguntó Donda y cargó contra Juntos por el Cambio: “En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos que dan espectacularidad a la población para lograr más votos”.