“Ustedes son una inspiración y nos llenan de fuerzas. Quiero felicitarlos por estar acá para defender sus convicciones. Gracias porque ese 24 de agosto salieron espontáneamente a la calle a darme fuerzas y decirme que no estaba solo. Hoy vine acá a decirles que ustedes no están solos. Miren a su alrededor, cuántos somos y cada vez somos más. ¿Por qué? Porque no no vamos a resignar. Amamos a este país”, expresó el mandatario en el comienzo de su discurso.