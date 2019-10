La postergación de su estadía en la isla es una de las razones por las que la candidata a vicepresidenta no participó el lunes en el lanzamiento del programa “Argentina sin hambre” que hizo el Frente de Todos. Tal vez tampoco hubiera ido en caso de haber estado en Capital, ya que lo usual es que cuando ella protagoniza un acto Alberto Fernández no esté y lo mismo ocurre a la inversa. Es una práctica que establecieron desde el inicio de la campaña para estar en más lugares a un mismo tiempo y porque en el inicio la presencia de la ex mandataria eclipsaba a su ex jefe de Gabinete. Al menos así fue hasta el 11 de agosto.