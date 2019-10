Sin embargo, Michelli aún no está de acuerdo con la idea de incorporarse a la CGT mientras esté conducida por “los mismos burócratas de siempre”, que no acompañaron las luchas “contra las políticas de ajuste de este gobierno que está llegando a su fin”, expresó el referente de la CTA Autónoma a Infobae, quien agregó que su condición es que “la conducción de la CGT esté a cargo de alguno de los compañeros o compañeras que encabezaron la resistencia al ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Los ‘Gordos’ de la CGT nunca avanzaron contra las políticas de hambre de este gobierno, siempre dudaron. Las fechas para los paros generales se las imponíamos los trabajadores, no salía de ellos. Y eran paros sin movilización. Alentaban a los trabajadores para que se queden en sus casas” , enfatizó.