“Más que nunca, surge un mensaje como un grito desde La Puna para todos los argentinos”, señaló Peña durante su discurso. “Cuando alguien diga que no se puede, que vengan a ver este proyecto y les digan que sí se puede", resaltó el ministro coordinador. “Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. No hay nada que no podamos hacer si trabajamos en equipo y proyectamos futuro; podemos lograr lo que parecía imposible”, agregó.