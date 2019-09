Canción 4: "Mire, señora, es la Argentina, nos dividieron y eso no se olvida. Mire a Mauricio, el presidente, el “Gato” quiere unir a la gente. Cuando vayas a votar, acordate lo que te digo. No te podés olvidar, un argentino no es el enemigo. Yo quiero ver, en cada esquina, como despierta Argentina. Y para vos, un gorilón, es cualquier gil que te diga que no.