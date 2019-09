- Bueno, me sorprendió, como todos. Porque en realidad, desde que llegué acá a la Argentina, que me encontré con mucha gente, no encontré a nadie que me dijera que lo había previsto. O sea, sí quién podría ganar, pero que la distancia fuera esta y que eso hiciera caer una hipoteca muy importante sobre las elecciones venideras. Nadie me dijo que lo había previsto. De manera que sí, fue una sorpresa. Y, claro, hay que explicarlo, habrá que entenderlo. Con mi oficio de historiador, tiendo a mirar las cosas en un largo plazo y no me olvido nunca que en la historia argentina la excepción no es el voto de estas PASO, donde el peronismo triunfó, un peronismo reunificado. La excepción es, más bien, la de 2015, cuando el peronismo fue derrotado y una coalición como la de Macri ganó, sorprendentemente. Se ve, además, que efectivamente no fueron cumplidas las expectativas creadas en ciertos aspectos y con atenuantes. Es interesante entender por qué como alternativa, los electores vuelven al redil peronista, llamémoslo así. Es decir, a la tradición. No ha habido ningún cambio, ninguna tercera oportunidad o alternativa. Un retorno al peronismo que, bueno, siempre en la historia argentina causó ciertos problemas.