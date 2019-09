Sin embargo, mucha gente dice “el 10 de diciembre, si gana el Frente de Todos, probablemente muchos de estos piqueteros vuelvan al gobierno” , probablemente eso ocurra. Lo que a mí me preocupa es que no tengamos un balance fidedigno de lo que ocurrió cuando esas organizaciones ya estuvieron en un gobierno. Eso ocurrió durante los 12 años kirchneristas; no es cierto que estas organizaciones sean solamente soldados y obedientes del presidente, muchas veces son díscolas y plantean demandas. Hoy en los territorios los movimientos le garantizan una maya de penetración al Estado que muchas veces efectiviza políticas públicas. La gente se queda en la mirada impresionista del corte de calle, lo que no observa porque no conoce es que día tras día si hay chicos que en el fondo de una barriada pueden tener su DNI por primera vez, y tal vez son adolescentes, si hay señoras que hoy pueden estar terminando la secundaria con 55, 60 años, a las cuales el Estado nunca les garantizo la educación, si hay personas que hoy tienen un plato de comida en esta situación tan difícil, en muchos casos es gracias a estas organizaciones. Esto no constituye a mi juicio una mirada romántica, quien lea Historia del Movimiento Evita no va a encontrar una mirada ni celebratoria, ni contemplativa, tampoco condenatoria a priori ni prejuiciosa, va a encontrar datos, investigación, análisis, datos concretos que muestran como las organizaciones tienen contradicciones, alcanzan objetivos, sufren reveses, pero durante gran parte de su vida diaria están garantizando derechos que debería garantizar el Estado, por eso muchas veces el Estado no tiene la legitimidad política y moral para contener algunas protestas. He estado en muchísimas negociaciones entre organizaciones y gobierno y los movimientos le ganaban el debate político a los funcionarios, decían: “Bueno, nosotros estamos haciendo en los sectores mas castigados de la sociedad lo que ustedes no están haciendo, cómo nos van a decir que abandonemos la calle porque queremos pizarrones para nuestras escuelas, un proyector para equipar con una sala audiovisual una escuela que nosotros pusimos donde el Estado no la puso”. Cuando las organizaciones le dicen esto a los funcionarios, te aseguro que los funcionarios agachan la cabeza.