“La Argentina participa de la globalización de modo anodino, siendo un mero sujeto pasivo de estándares que tienen muy poco sentido si no hemos desarrollado una cosmovision sobre el lugar que debemos ocupar y sobre los aliados con los que debemos trabajar para proteger a nuestras sociedades. Integrarse no es convertirse en el mayor deudor del mundo. Eso no debilita”, analizó el abogado.