La cita fue la presentación de Fernández ante el máximo poder económico y político de Córdoba, distrito anti K, único lugar junto con la Ciudad de Buenos Aires donde cayó derrotado. En su mayoría, los empresarios lo esperaban con expectativa y muchas preguntas. Esta vez sin embargo no las hubo, fue sólo un discurso unidireccional. Hubo quien se quedó con dudas aunque el auditorio reaccionó varias veces con aplausos. Por ejemplo cuando citó a Raúl Alfonsín y su ética de la solidaridad “mal que le pese a (Mario) Negri”. Cerca suyo atribuyeron el aplauso a la figura del ex presidente radical más que al duro intercambio que mantuvo vía redes sociales con el diputado nacional jefe del bloque de Cambiemos y ex candidato a gobernador cordobés.