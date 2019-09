Tras la exposición y una sesión de fotos con los integrantes del consejo directivo de lo que fue el think thank de Domingo Cavallo en los 90, que ahora preside la empresaria Pía Astori, Fernández, se fue al aeropuerto cordobés. Acompañado por Felipe Solá y Eduardo ‘Wado’ De Pedro tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Aeroparque. No se fue con las manos vacías, como hizo en las cuatro visitas anteriores a la provincia, compró alfajores en un puesto frente a la puerta de preembarque. Esta vez tuvo una pulseada con la diputada Gabriela Estévez que quiso invitarlo y pagar los alfajores por él. Fernández se negó y se apuró a entregarle a la vendedora el plástico con el que pagó.