Un resultado arrasador, como el que sugiere Massa, seguramente produzca mensaje externo, aunque no en sentido lineal: no sólo el FMI sino también empresas con intereses en la Argentina, potenciales inversores y apostadores financieros buscarán decodificar los efectos electorales. Hacia adentro, comenzaría a jugarse un nuevo partido en todas sus dimensiones. Por supuesto, es una cuestión de interés político y no sólo económico.